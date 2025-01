Habilidoso e bom finalizador: quem é o 'substituto' de Neymar no Al-Hilal

O ponta tem características parecidas com as de Neymar, sendo veloz e driblador. Assim como o camisa 10 do Al-Hilal, Kaio também tem ótima qualidade de passe e finalização. Naturalmente, controla a bola e finaliza com a perna esquerda, mas não se intimida quando precisa chutar ou fazer um cruzamento com a direita.

Ainda ao canal do Coxa, Kaio disse que se inspira em Messi e Romário, jogadores baixos mas com muita habilidade. "Eu não me vejo abaixo pelo meu tamanho, às vezes eu me vejo até maior", comentou.

O jogador é medalhista dos Jogos Pan-Americanos, de 2023, além de campeão da Copa do Brasil sub-20, em 2021, e do Campeonato Paranaense nas categorias de base, em 2022 e 2023.