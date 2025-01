Mbappé responde Neymar após polêmica no PSG: 'Quero lembrar do positivo'

"A verdade é que não tenho nada a dizer, estou muito focado no que estou fazendo aqui em Madrid. Tenho muito respeito pelo Neymar, tenho certeza que posso falar muitas vezes do Neymar, mas quero me lembrar do lado positivo de um jogador único na história do futebol e de todos os momentos que passamos em Paris. Agora sou de Madrid e quero desfrutar de Madrid. Boa sorte para Neymar e toda sua família e amigos." - disse o francês, em entrevista à TNT Sports.

No clima de Madrid, Mbappé falou da parceria com Vini Júnior e Rodrygo, elogiou a dupla brasileira e time formado agora com ele: "Foram muito importantes antes de eu chegar. Ganharam a Liga dos Campeões, jogam muito bem, é um prazer, para mim, jogar com dois jogadores assim, com certeza me ajudam muito, nós três jogamos muito bem juntos, é um prazer jogar com dois jogadores desta qualidade", comentou o atleta.