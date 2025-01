Ligado ao Corinthians, Pogba comenta futuro e diz que está perto de retorno

O Corinthians não admitiu publicamente uma procura por Pogba, que está livre no mercado. Entretanto, o UOL apurou que as conversas aconteceram ao longo do último mês e que o clube procurou empresas parceiras para ajudar a pagar os vencimentos do astro francês.

A ideia era fazer um modelo de negócio parecido com o que trouxe Memphis Depay. O holandês tem mais da metade dos salários pagos pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube paulista.

Memphis, inclusive, registrou chamada de vídeo com Pogba ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Antes, o astro francês agitou os torcedores publicando fotos treinando com uma camisa do Brasil e afirmando em participação no programa "The Noite", que aceitaria jogar de graça no Timão para atuar ao lado de Depay.

Pogba só pode jogar em março

Pogba está suspenso por doping. O meio-campista testou positivo para testosterona em setembro de 2023, após exame realizado depois de uma partida entre Juventus e Udinese, pelo Campeonato Italiano.

O francês se declarou inocente, mas acabou suspenso por quatro anos pelo Tribunal Antidoping da Itália. O caso foi levado à Corte Arbitral do Esporte (CAS).