Yuri e Romero não se viram após jogo; líderes falam em apaziguar rusga

O atacante Yuri Alberto fez postagem enigmática e que muitos torcedores interpretaram que foi uma indireta para Romero após o paraguaio bater o pênalti e não "deixar o camisa 9 cobrar. A coluna apurou que houve uma rusga entre a dupla de ataque por conta de quem cobraria o pênalti contra o Velo Clube e que os líderes do elenco acreditam que vão apaziguar a "crise" tranquilamente.

No entanto, a possível insatisfação de Yuri com Romero não passou do desabafo nas redes sociais.

A coluna apurou que Yuri e Romero não se encontraram no vestiário após a vitória do Corinthians por 2 x 1, diante do Velo Clube, na Neo Química.