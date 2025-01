Corinthians: Membros da Gaviões discutem com Rubão após rixa na internet

Membros da Gaviões da Fiel discutiram com Rubens Gomes, o Rubão, em breve encontro no estacionamento do Parque São Jorge nesta segunda-feira (20), horas antes do Conselho Deliberativo do Corinthians votar o impeachment de Augusto Melo.

O que aconteceu

Membros da Gaviões chegaram perto de Rubão e a discussão começou. Policiais se aproximaram e afastaram os envolvidos.

A troca de farpas começou nas redes sociais. Na última semana, Rubão, que foi diretor de futebol na gestão de Augusto Melo, reagiu à publicação de um torcedor no X, que pediu para a Gaviões ajudar a tirar o conselheiro do quadro.