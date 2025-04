Liverpool vence o West Ham no fim e pode ser campeão inglês na próxima rodada

O Jogo

O Liverpool começou a partida no ataque. Com 17 minutos, os Reds chegaram duas vezes com perigo, com Mohamed Salah e Luís Díaz.

O gol dos mandantes saiu aos 18. Após bela jogada pela direita, Mohamed Salah deixou Luís Díaz na cara do gol e o colombiano apenas empurrou para as redes.

A segunda etapa começou a todo o vapor para o Liverpool. Logo aos dois minutos, MacAllister cobrou bela falta e a bola explodiu no travessão.

Aos 21, Lucas Paquetá achou grande passe para Bowen, que finalizou e o brasileiro Alisson fez defesa importante.

Depois de muita pressão, o West Ham empatou aos 41 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Wan-Bissaka, Van Dijk e Robertson se atrapalharam e o lateral fez contra.