Caio Bonfim vence prova de 20 km do Grande Prêmio de Rio Maior de marcha atlética

Esta foi a quarta competição de Caio Bonfim em 2025. O medalhista olímpico iniciou bem a temporada ao ficar em terceiro lugar no Campeonato Japonês de marcha atlética de 20 km, prova bronze do World Athletics Tour, em 16 de fevereiro, na cidade de Kobe. Ele cruzou com a marca de 1h17min37s, melhorando o seu próprio recorde brasileiro.

No Grande Prêmio de Taicang, na China, o primeiro meeting ouro do Circuito Mundial de marcha atlética de 2025, Caio ficou em sexto lugar nos 20 km, com o tempo de 1h18min20s, no dia 1º de março.

Para completar, ele confirmou seu favoritismo e ganhou a Copa Brasil de marcha atlética pela 14ª vez, no dia 9 de março, com 1h21min48s nos 20 km, em São Paulo.