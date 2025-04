Palmeiras mostrou que luta pelo título, mas e o Corinthians?

Todos os títulos que o Palmeiras conquistou até agora na era Abel tiveram forte influência do seu trabalho.

Os jogadores ficam raramente dispersos em campo, faltando espírito de luta ou garra.

Nas finais do Paulistão 2025, que o Corinthians venceu, o esquema de jogo do Ramón Díaz foi todo mundo atrás, jogando por uma bola, e funcionou bem. Carillo foi brilhante e o Memphis, junto com o Yuri, aproveitou a única jogada ofensiva. Porém, o time não jogou nada.

Naquela ocasião, o Abel ainda estava à procura de um time, de um esquema definido, porque o grupo havia mudado bastante.

Na partida deste sábado (12), o Palmeiras foi superior em tudo, tanto que matou o jogo em 20 minutos, quando fez 2 a 0 (gols de Piquerez e Martinez) e teve o controle do jogo todo. O Corinthians só acertou o gol do Weverton aos 47 do segundo tempo.

Vamos por setores.