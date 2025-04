Técnico do Botafogo, Renato Paiva sai em defesa de Patrick de Paula

Patrick de Paula iniciou a temporada com a equipe alternativa na disputa do Campeonato Carioca. O volante teve boas atuações e ganhou o apoio do técnico Renato Paiva desde sua chegada. O jogador foi um dos destaques na vitória do meio de semana sobre o Carabobo-VEN ao marcar o primeiro gol da equipe carioca.

Agora, o Botafogo passa a focar no duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.