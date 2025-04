Goleiro dá as costas para Sergio Ramos em pênalti bizarro no Campeonato Mexicano

Nahuel Guzmán, goleiro do Tigres, tentou 'entrar na mente' de ninguém menos que Sergio Ramos com uma provocação inusitada: o zagueiro, hoje no Monterrey, foi cobrar um pênalti e viu o arqueiro ficar o tempo todo de costas até se virar na última hora para tentar defender. A estratégia não deu certo na hora, mas ao menos trouxe 'sorte' para sua equipe, que saiu vitoriosa no jogo do último sábado, 12, pelo Campeonato Mexicano.

A partida valeu pela 15ª rodada do clausura da liga nacional, com o mesmo objetivo para cada clube, que é de garantir a classificação para a série final. O Tigres está bem encaminhado, atualmente na quarta colocação, enquanto o Monterrey ocupa o nono lugar e, neste momento, teria que disputar uma eliminatória para avançar à fase decisiva.

A derrota do time de Sergio Ramos aconteceu somente nos minutos finais, levando um gol aos 45 e outro aos 50 do segundo tempo, em um jogo que contou ainda com três expulsões. A penalidade convertida do zagueiro abriu ao placar, aos quatro minutos da etapa final.