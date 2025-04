Após vitória do Vasco, João Victor destaca apoio a Fábio Carille

"O grupo está 100% fechado com ele. As coisas não acontecem em alguns momentos e parece que não está sendo feito um bom trabalho. Estamos acreditando no trabalho dele feito nos treinos e temos confiança que vamos crescer. O Carille é um cara que trabalha bastante. Vamos nos unir para fazer o Vasco ficar na parte de cima da tabela" disse na zona mista após o jogo.

O Vasco passa a focar no duelo desta terça-feira, quando enfrenta o Ceará, no Castelão. Os cruzmaltinos vão em busca dos primeiros pontos fora de São Januário no Campeonato Brasileiro.