Real Madrid bate Alavés, volta a vencer após 3 jogos e respira no Espanhol

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (16) para tentar reverter o placar no duelo de volta contra o Gunners, pelas quartas de final da Champions, no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília). O time de Ancelotti precisa de pelo menos três gols de diferença para tentar levar a decisão para a prorrogação e buscar a classificação para as semifinais da competição continental. Pelo Campeonato Espanhol, os merengues enfrentarão o Athletic Bilbao no próximo domingo (20), em casa.

Classificação e jogos La Liga

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Real Madrid enfrentou dificuldades na saída de bola nos minutos iniciais, pressionado pela marcação alta do Alavés. No entanto, a partir dos 16 minutos, os merengues conseguiram retomar o controle da posse e passaram a pressionar o adversário, acumulando escanteios e apostando em ligações diretas para quebrar as linhas de defesa. O Real chegou a fazer dois gols, mas um foi anulado por falta de Rudiger no goleiro adversário. Camavinga, pouco tempo depois, marcou para os merengues e abriu o placar. No entanto, Mbappé pisou de forma violenta na canela de Blanco e foi expulso direto. Apesar disso, a partida seguiu equilibrada, com o Alavés se defendendo com eficiência e aproveitando espaços para criar boas oportunidades no ataque, desafiando a defesa do Real em alguns momentos.

Nos últimos 45 minutos, o Alavés não soube aproveitar a vantagem numérica, que não durou muito tempo. A equipe azul e branca teve mais posse de bola, mas foi pouco efetiva. Na metade da segunda etapa, Ancelotti tirou Rodrygo para colocar Vini Jr, que logo nos primeiros minutos em campo conseguiu construir uma bela jogada. O brasileiro foi parado por uma entrada violenta do adversário Manu Sanchez, que foi expulso por decisão com auxílio do VAR. Nos minutos finais, o Alavés tentou o empate, pressionando o Real Madrid, mas encontrou dificuldades no ataque.

Lances de destaque

Alavés começa com pressão. O time de Eduardo Coudet inicia a partida com posse de bola. Logo aos dois minutos Kike Garcia pressiona, rouba a bola e ganha escanteio depois de chutar em cima de Rüdiger. O Real Madrid apresenta muita dificuldade com a saída de bola.