Neymar aparece em fotos do elenco em hotel no RJ e pode voltar a jogar pelo Santos neste domingo

? Santos FC (@SantosFC) April 13, 2025

A tendência é que Neymar comece a partida no banco de reservas, com a possibilidade de entrar durante o confronto para retomar seu ritmo de jogo padrão.

Neymar se machucou após a partida contra o RB Bragantino, no dia 2 de março, pelas quartas de final do Paulistão. Depois, o meia causou estranheza após aparecer no banco de reservas na semifinal contra o Corinthians. Posteriormente, o Santos começou o tratamento do atleta, que ainda foi cortado da Seleção Brasileira no período.

Desde que voltou ao Brasil, Neymar disputou sete jogos pelo Peixe, marcando três gols e dando três assistências no período.