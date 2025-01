Adeus, voz marcante: clubes e personalidades homenageiam Léo Batista

O São Paulo FC recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista Léo Batista.



Léo marcou gerações com suas inúmeras apresentações na televisão brasileira, com grande participação no jornalismo esportivo.



Descanse em paz.

Um dos maiores comunicadores do Brasil, Léo Batista marcou gerações com seu jeito especial de comandar quadros esportivos. Foi um dos jornalistas que narraram o primeiro jogo de Garrincha e, botafoguense, estava feliz com o título do Brasileiro e da Libertadores do ano passado. Neste momento de imensa dor, a CBF se solidariza com seus familiares, amigos e com a legião de fãs de Léo Batista Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Léo Batista, um dos principais jornalistas esportivos da história deste país, aos 92 anos, neste domingo (19).



Nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, João Baptista Bellinaso Neto tinha mais de 70 anos de

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, um ícone do jornalismo esportivo brasileiro.



Com uma dedicação ímpar ao esporte, Léo marcou gerações com sua voz, carisma e paixão pelo futebol, contribuindo imensamente para a história do esporte? pic.twitter.com/1fRovRWfgQ -- Flamengo (@Flamengo) January 19, 2025

A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento de João Baptista Bellinaso Neto, o jornalista Léo Batista, aos 92 anos, na tarde deste domingo, 19 de janeiro. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e foi internado na última semana no Rio de Janeiro, onde faleceu.