Dembélé brilha na Champions e ganha protagonismo do PSG após saída de Mbappé

Direction les demi-finales de @ChampionsLeague malgré tout pour nos Parisiens ! ????#AVFCPSG 3??-2?? | #UCL pic.twitter.com/Gj13sFRNKX

O jogador de 27 anos já marcou sete vezes em 12 jogos na competição, além de três assistências. Nos dois confrontos contra o Aston Villa, Dembélé deu um passe para gol em cada uma das partidas da eliminatória.

O francês realizou 34 passes decisivos nesta Liga dos Campeões, liderando o quesito dentre todos os jogadores do PSG. Ele também é o terceiro em mais dribles certos no time, com 24. Todos estes dados são do site Sofascore.

Contando todas as competições, a temporada de Dembélé tem sido impecável. O jogador já disputou 42 jogos, marcou 32 gols e deu 11 assistências, sendo peça-chave na conquista até então invicta do PSG no Campeonato Francês.

Agora, os parisienses esperam o vencedor da eliminatória entre Real Madrid e Arsenal nas semifinais. O duelo será ainda nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília).