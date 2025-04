Santos x Atlético-MG: Palpite, Onde Assistir e Escalações | Brasileirão 2025

O Atlético-MG está na 16ª posição, com dois pontos. A equipe empatou por 2 a 2 com o Vitória na última rodada. O técnico Cuca busca sua primeira vitória no campeonato.

Histórico de Confrontos entre Santos x Atlético-MG

Santos e Atlético-MG já se enfrentaram 108 vezes na história, com 43 vitórias do Galo, 38 do Peixe e outros 27 empates.

Onde Assistir Santos x Atlético-MG

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (para algumas regiões), pelo Prime Vídeo (streaming) e pelo canal Premiere (pay-per-view).