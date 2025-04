Bruno Henrique está concentrado com elenco do Flamengo, apesar de investigação da PF

Bruno Henrique está concentrado com o elenco do Flamengo no CT George Helal para a partida contra o Juventude, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, apesar da investigação da Polícia Federal que envolve o jogador.

O atacante rubro-negro foi indiciado pela PF devido a vestígios de que ele teria forçado um cartão amarelo para favorecer financeiramente familiares que apostaram que ele receberia a advertência do árbitro da partida, conforme registrado em conversas entre Bruno Henrique e seu irmão, Wander Júnior.

Ainda não há a confirmação de que Bruno Henrique será relacionado para o duelo desta noite com o Juventude, porém, o atacante está concentrado com o restante da delegação e seguindo normalmente a rotina do dia de jogo.