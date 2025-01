Léo Batista era 'Botafogo doente' e ganhou cabine no Nilton Santos

Ícone do jornalismo esportivo, Léo Batista era torcedor declarado do Botafogo. O locutor morreu aos 92 anos neste domingo, no Rio de Janeiro após complicações complicações de um tumor no pâncreas e uma trombose — formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria.

O jornalista deu entrada no no Hospital Rios D'Or no dia 6 de janeiro em decorrência de "um quadro de desidratação e dor abdominal". Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas.

O que aconteceu

Léo Batista virou botafoguense "por acaso" após clássico no Maracanã: "Fui assistir a um jogo com alguns amigos, era Fluminense e Botafogo. De repente, o Botafogo começou a jogar melhor, saiu uma jogada bonita e pronto, um golaço do Botafogo. Pulei gritando "gol". Depois do lance eu parei e pensei: ué, estou torcendo para o Botafogo? Daquele instante em diante acabou, virei Botafogo", conto ao Conversa com Bial, em 2022.