Seis anos após Globo, Cris Dias diz: 'Digital nos tira da zona de conforto'

"Abriu-se um leque sem fim com os streamings, novas mídias e formatos com os quais a gente pode trabalhar. Tecnicamente as coisas mudaram muito, tecnologicamente evoluíram muito. Mas o comunicar e o comunicar esporte, ainda é o mesmo. O digital tirou muita gente da zona de conforto, as pessoas tendo que se reinventar e eu adoro trabalhar com as pessoas que entendem mais de digital do que eu, porque é uma evolução constante", concluiu a jornalista.

Depois de deixar a Globo, Cris Dias passou por CNN Brasil, Rede Bandeirantes, CazéTV e fez inúmeros projetos nas próprias redes sociais em parcerias com marcas e outros veículos de comunicação. Agora, Cris embarca na apresentação das transmissões de partidas da Libertadores e Sul-Americana.

"Estou muito animada e empolgada com essa coisa de bater bola com o timaço do Paramount+. São pessoas que eu sempre admirei, alguns eu já conhecia. Então, são sempre possibilidades de novos encontros, de novos bons trabalhos", destacou.

Durante o trabalho com o streaming, Cris Dias fará parceria com Alê Xavier, Marcelo Hazan, Nivaldo Prieto e PVC.

"É demais você trabalhar com as maiores competições do continente. Estou muito animada, porque a gente vai cobrir quase 100 jogos, tem muita transmissão. A Paramount é uma montanha de entretenimento e nós somos uma montanha de jogos. Entretenimento, esporte e informação sempre dá bom. Tenho um time massa e eu sou um humilde reforço chegando numa equipe completa e pronta", disse.

Vida nômade

Desde que passou pela CNN, Cris Dias adorou o estilo de vida nômade. Ela tem uma base em Porto Alegre, mas gosta de viajar o Brasil e o mundo trabalhando e vivenciando novas experiências. A apresentação dos jogos da Libertadores e Sul-Americana serão no estúdio da Paramount em São Paulo, o que se encaixou perfeitamente com a rotina da jornalista.