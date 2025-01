Por que nova gestão do Flamengo quis mudança radical nas categorias de base

O setor que mais sofreu mudanças no Flamengo com a chegada da nova gestão foram as categorias de base. Com o maior impacto nas demissões em massa, a formação do clube atravessará uma profunda reformulação sob o comando de José Boto para unificar modelos, melhorar a produção de joias e dar mais liberdade aos jovens.

O que aconteceu

A base perdeu todo o departamento médico e quase 30 funcionários, incluindo treinadores do sub-11 ao sub-16. Mais demissões estão previstas para os próximos dias e semanas. O sentimento é de incerteza e insegurança atualmente no setor, que demorou mais a ser mexido porque há grupos divididos. Uma parte estava na Copinha e a outra segue no Carioca.

Vários atletas já foram dispensados, e outros ainda serão. A nova diretoria entende que o clube tinha jogadores além do necessário e vai enxugar do sub-11 ao sub-17. O Flamengo quer fazer mudanças profundas no processo de formação e observou que o formato de trabalho dos últimos anos não era eficiente, apesar dos títulos conquistados.