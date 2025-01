Alex Sandro relata conversas com Danilo e compara Boto a Braz no Flamengo

Questão de uma gestão ou de outra, o Boto chegou agora. A gestão dele será avaliada futuramente. O Braz deixou muitos títulos, melhorou muitas coisas, é uma pessoa querida aqui dentro. O Boto também fará um ótimo trabalho, como já está fazendo. É muito pouco tempo, é um direto experiente, deixou um ótimo trabalho em outros lugares. Ele tem nosso respeito e acho que fará um ótimo trabalho.

O que mais ele disse?

Pré-temporada: "Sempre gostei de vir para os EUA. O clima é diferente, gostoso. Tem muitos jogadores que estão aqui e fazem a primeira viagem fora do Brasil e isso é legal. Se estivéssemos fazendo a pré-temporada no calor do Rio de Janeiro talvez eu sentiria mais"

Zagueiro: "Na Juventus joguei várias vezes na linha de quatro ou linha de três como zagueiro. Até no Flamengo na temporada passada. É uma posição que aprendi a me sentir a vontade. No começo foi difícil na Juventus, mas hoje me sinto mais habituado. O Filipe sempre procura e gosta de jogadores que joguem em mais de uma posição. Já conversou que pode me usar assim. Hoje estou à vontade"

Provável escalação: "Cada jogador está chegando no ritmo ideal. Obviamente que ainda falta muito. Esse jogo com o São Paulo será uma preparação para que a gente melhore fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Não sabemos ainda a possível escalação, mas o importante é que estamos preparados."

Diferenças Europa e Brasil: "Todo mundo fala que futebol é igual no mudo todo, mas são mais questões estruturais. Tem muitos campos irregulares e times que usam isso a favor. Na Itália não tinha nenhum campo sintético e no Brasil tem alguns, pode ser que aumente isso futuramente. Isso vai aumentar ou diminuir o valor do futebol brasileiro porque o sintético tem uma vantagem. Tem o clima também, que eu sofri um pouco nas cidades mais quentes no início. Na intensidade, qualidade e técnica o Brasil está muito bem servido de treinadores e jogadores."