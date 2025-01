Palmeiras: Abel faz estreia de laboratório e vê duas soluções e um problema

Opção para o ataque. Thalys deixou o elenco da Copinha e foi titular na estreia da equipe principal na temporada. Ainda que tímido, o jovem de 19 anos participou de boas jogadas de ataque.

Classificação e jogos Paulista

Ele [Thalys] tem tudo para nos ajudar, mas não gosto de criar essa expectativa e essa pressão em cima do atleta. Vou pedir para desfrutar do jogo e dar o seu melhor, mas me impressiona a maturidade. É um jogador que tem números impressionantes, mas tudo no tempo dele Abel Ferreira em entrevista coletiva

Problema à vista e alívio

Naves sentiu a coxa. O zagueiro foi titular ao lado de Murilo e deixou o jogo no segundo tempo após dar um pique em contra-ataque da Portuguesa.

Problema vem em momento de "perda". Com Vitor Reis a caminho do Manchester City, Naves aparece como uma das únicas opções para a zaga — Gustavo Gómez e Murilo devem ser titulares ao longo do ano, e os jovens Michel e Benedetti, ambos com poucos minutos pelo clube, são outras opções.

O alívio ficou para Estêvão. O atacante caiu no gramado após o apito final alegando dores nas costas. Ele foi atendido, deixou o campo mancando, mas não preocupa.