Atuesta volta ao Palmeiras após empréstimo ao LAFC, mas não deve ficar

O volante Atuesta está de volta ao Palmeiras após passar um período de empréstimo pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O retorno, no entanto, deve durar pouco.

O que aconteceu

Atuesta tinha contrato contra o LAFC até o fim dezembro, mas o clube foi eliminado nas quartas de final da MLS e liberou o jogador. Ele realizou 41 jogos pela equipe estadunidense, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

O volante não deve permanecer no Palmeiras. O UOL apurou que o clube já conversa com os representantes do jogador e analisa algumas propostas. A ideia é, realmente, encontrar um novo time para o atleta.