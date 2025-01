Estrela do jogo, Maurício homenageia namorada que está internada

Estrela do Palmeiras na vitória de 2 a 0 sobre a Portuguesa, Maurício falou sobre a briga acirrada, mas saudável, no time de Abel Ferreira e dedicou os dois gols para a namorada, que está internada.

O que aconteceu

Com Raphael Veiga poupado, Maurício foi o titular e deu conta do recado. O meio-campista de 23 anos abriu o placar na primeira etapa e selou a vitória no segundo tempo.

Ele exaltou o elenco, falou sobre a disputa de posição e se mostrou pronto para brigar pela titularidade no time de Abel Ferreira.