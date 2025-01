Gabigol e Dudu decepcionaram em primeiro jogo no Cruzeiro, diz Arnaldo

O resto do time foi bem, já entrosado. Matheus Henrique, Lucas Romero, o Fabrício Bruno entrou bem na zaga, que era um problema para o Cruzeiro no ano passado, as laterais já tinha donos, o William e o Marlon, mas o Gabigol praticamente não pegou na bola e o Dudu fez uma ou outra jogada.

Arnaldo Ribeiro

Apesar da atuação discreta da nova dupla de ataque, a Raposa deu sinais de que pode ser um time forte na temporada.

Se o Cruzeiro conseguir imprimir um ritmo forte nos primeiros 15 minutos, marcar a saída de bola do adversário, ele pode ser um time que incomode bastante na temporada.

No segundo tempo, com o Cruzeiro já com bons reservas, o São Paulo dominou porque adotou outra estratégia, times mesclados -- Lucas e Luciano no primeiro tempo, Oscar e Calleri no segundo.

Arnaldo Ribeiro

O Cruzeiro abriu o placar com Matheus Pereira em erro de saída de bola do São Paulo com menos de um minuto de jogo. No segundo tempo, Luciano deixou tudo igual.

