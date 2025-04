Fluminense x Aparecidense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Em um dos duelos que abrem a terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, o Fluminense recebe a Aparecidense a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O choque de volta será somente em 21 de maio, em Goiânia.

Onde assistir: o duelo entre Fluminense e Aparecidense terá transmissão exclusiva pelo Prime Video (streaming)

As duas equipes entraram desde a primeira fase na Copa do Brasil. O Fluminense não teve problemas para se impor e golear o Águia de Marabá por 8 a 0 na estreia. Depois, fez 2 a 1 no Caxias, no interior do Rio Grande do Sul. Já a Aparecidense surpreendeu o Votuporanguense, em São Paulo. Após empate por 2 a 2, avançaram na disputa de pênaltis. Em seguida, o time goiano venceu o Cascavel, em casa, por 1 a 0.