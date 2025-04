Sob comando de interino, Vasco inicia preparação para duelo contra o Operário pela Copa do Brasil

Trabalhos de hoje no CT Moacyr Barbosa visando o duelo diante do Operário-PR, pela Copa do Brasil ??

? Dikran Sahagian | #VascoDaGama pic.twitter.com/g74rahwu65

? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 28, 2025

Esta será a primeira partida sem Fábio Carille no comando da equipe. O técnico foi demitido após derrota do time carioca no confronto contra o Cruzeiro, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino vem de quatro jogos sem vitória. Além do revés para a equipe mineira, o Vasco perdeu do Ceará e empatou com Flamengo e Lanús, da Argentina.

Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe eliminou o União Rondonópolis pelo placar de 3 a 0. Posteriormente, o time eliminou o Nova Iguaçu, por 3 a 0.