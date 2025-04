Fluminense encerra preparação para duelo contra a Aparecidense pela Copa do Brasil

Para o confronto, o Fluminense deve seguir sem contar com Otávio (tendão de Aquiles), além de Riquelme e Isaque, ambos com lesão no joelho.

Por outro lado, o lateral Guga, que não atua desde o dia 6 de abril, apareceu novamente treinando junto aos companheiros.

Na primeira fase, o elenco, ainda comandado por Mano Menezes, atropelou o Águia de Marabá pelo placar de 8 a 0. Posteriormente, o time eliminou o Caxias, por 2 a 1.

O duelo com a Aparecidense acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.