Ancelotti resolveria problemas da seleção brasileira? Milly e Alicia opinam

Não acho que seja tão seguro e certo o sucesso como alguns estão antecipando. Eu tenho ressalvas. É um choque de culturas, de filosofia de jogo. Pode ser uma coisa boa, mas eu desconfio, não sei como ele vai se enquadrar.

Milly Lacombe

Alicia: Um ano de trabalho é pouco

Eu estaria otimista se a vinda do Ancelotti tivesse acontecido no início do ciclo da Copa do Mundo, se ele tivesse quatro anos para trabalhar. Com um ano para trabalhar, eu fico reticente. Ele sai do Real Madrid em um momento de baixa. A gente vê pouca criatividade no Real Madrid.

É uma cultura completamente nova. Claro que ele conhece jogadores brasileiros e uma parte relevante da seleção brasileira está no Real Madrid, mas ser técnico da seleção é outra coisa: morar no Rio de Janeiro, lidar com a CBF. [...] Existe um fator cultural que não é irrelevante.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: