Giro: Bologna empata com a Udinese e sai do G4 do Campeonato Italiano

Uma das surpresas da temporada, o Bologna ficou no empate por 0 a 0 contra a Udinese nesta segunda-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Friuli.

Assim, o Bologna caiu para a quinta posição, com 61 pontos, um a menos que a Juventus, quarta colocada e última equipe na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Do outro lado, a Udinese segue no 12º lugar, com 41.

O Bologna volta a campo neste domingo, às 15h45 (de Brasília), quando recebe a Juventus, pela 35ª rodada do Italiano. Já a Udinese enfrenta o Cagliari, fora de casa, o sábado, às 10h.