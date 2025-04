Corinthians: Órgão do Conselho aponta aumento de R$ 829 milhões de dívida

O Conselho de Orientação e Fiscalização (Cori) do Corinthians recomendou a reprovação das contas do exercício de 2024 do clube e apontou diversas irregularidades no balanço apresentado pelo departamento financeiro da atual gestão.

O que aconteceu

Entre as principais divergências, o Cori aponta aumento de R$ 829 milhões no passivo total do clube. A dívida cresceu mais de R$ 300 milhões além do aumento total da arrecadação. O endividamento está "muito próximo do total do faturamento", voltando a subir após queda nos últimos três anos.

Na demonstração apresentada pelo financeiro do Timão, a dívida havia aumentado cerca de R$ 598 milhões. Ou seja, a diferença no valor foi de R$ 231 milhões.