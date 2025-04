São Paulo x Náutico: prováveis escalações, desfalques e mais do duelo pela Copa do Brasil

Invicto há nove jogos, o São Paulo espera manter a toada nesta terça-feira para encaminhar sua classificação na Copa do Brasil. A última derrota do Tricolor aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, por 1 a 0. De lá para cá foram seis empates e três vitórias.

O Náutico, por sua vez, vive um momento nada bom. O time ainda não venceu na Série C após as três primeiras rodadas, somando duas derrotas e um empate, e corre o risco de ficar de fora das quartas de final da Copa do Nordeste se não vencer o seu compromisso pela última rodada da fase de grupos.

Ainda buscando encontrar a melhor formação para a equipe, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, não tem tido muito tempo para trabalhar com a sua equipe e, caso queira voltar para Recife ainda com chances de se classificar na Copa do Brasil, terá de torcer para que seus atletas façam um jogo de superação dentro do Morumbis.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X NÁUTICO

Local: Morumbis, em São Paulo