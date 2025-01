São Paulo e Cruzeiro empatam amistoso com Oscar, Dudu, Gabi e gol aos 28s

O Tricolor teve as seguintes formações:

1ºT : Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva

: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva 2ºT: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia (Santiago Longo), Alisson e Oscar; Erick, William Gomes e Calleri

Já a Raposa jogou com:

1ºT : Cássio; William, João Marcelo, Fabricio Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Eduardo, Dudu e Gabi

: Cássio; William, João Marcelo, Fabricio Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Eduardo, Dudu e Gabi 2ºT: Léo Aragão; Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Walace (Peralta), Lucas Silva e Christian; Marquinhos, Tevis e Bolasie

Gabigol e Dudu, pelo Cruzeiro, e Oscar, pelo São Paulo, fizeram suas estreias. Nenhum deles, porém, conseguiu ter destaque.

Apesar do nome, o jogo não teve clima de amistoso. Na etapa inicial, William e Ferreira trocaram farpas. No segundo tempo, foi a vez de Marquinhos e Ferraresi se estranharem, além de Calleri e Christian. Zubeldía, técnico do São Paulo, ainda levou amarelo por reclamação.