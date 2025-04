CORI reprova contas de Augusto Melo por 16 a 1

Balancetes mensais das atividades

A respeito dos balancetes mensais e necessidade de publicação dos referidos, dispõe o art. 122, §2o do estatuto social.

Art.122: O balanço de cada exercício deverá ser acompanhado da respectiva análise, apresentada pelo contador e relativa às rubricas do ativo e do passivo, com as indicações das variações registradas em confronto com idênticas rubricas do balanço anterior, devendo ser auditados por auditores independentes e publicados na forma da Lei 6.404/76, ou a que vier a substitui-la.

§2o: O clube divulgará mensalmente em sua sede social e em seu sítio oficial suas demonstrações financeiras.

O balancete de janeiro/2024 foi publicado no mês de março/2024, ou seja, dentro de razoável período de atraso, todavia, os balancetes de fevereiro/2024 a junho/2024 somente foram publicados em setembro/2024 e anunciados no "dia da transparência".

Já os balancetes de julho/2024 a setembro/2024 somente foram publicados no final de 2024.

E, além de descumprirem os prazos para publicação das demonstrações financeiras, também não foi observado o disposto no inciso E, do artigo 97, do Estatuto Social, que exige que as demonstrações financeiras sejam enviadas previamente ao CORI, uma vez que, com exceção da demonstração de janeiro de 2024, nenhuma das demais demonstrações referentes ao ano de 2024, foram enviadas antecipadamente ao CORI.

Art. 97: Compete ao CORI:

E - Examinar os balancetes mensais e recomendar à Diretoria quaisquer providências necessárias à sua perfeita organização, bem como à aplicação da regra.

Neste contexto, a ausência de envio prévio das demonstrações financeiras ao CORI, antes de sua publicação, mais do que uma mera infração administrativa, impossibilita o CORI de realizar sua importante função estatutária de análise e orientação, revelando-se como uma grave e perigosa infração estatutária, que não pode ser admitida à luz das boas práticas de administração e transparências, indispensáveis a uma instituição como SCCP.

Infração ao art. 119, §2o do estatuto social

Contratações de empresas de segurança

A respeito da contratação de prestadores de serviços dispõe o art. 119, parágrafo segundo do estatuto social:

Art. 119: Constituirão despesas do CORINTHIANS

§2o: Para a realização de qualquer despesa administrativa superior ao equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, é obrigatória a cotação de pelo menos 3 (três) orçamentos, que deverão ficar armazenados e disponível aos membros do CORI e do CD em pasta especial pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo essa exigência ser dispensada em situação específica, após parecer e autorização do CORI. A contratação deverá ser pelo menor preço sempre que os produtos tiverem a mesma especificação técnica.

Assim, as contratações de valor superior ao equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos, deve ser precedida de cotação de pelo menos 03 empresas ou prestadores de serviços, que serão mantidas em pasta própria pelo período de 05 (cinco) anos, permanecendo à disposição do CORI.

Pois bem, em janeiro de 2024 o SCCP, contratou a empesa Workserv Segurança Privada LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 17.766.661/0001-25, para a prestação de serviços de segurança ao elenco profissional, segundo informações da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo.

O valor mensal a ser pago pelo ECCP, para a empresa contratada era de R$ 346.838,98, correspondente à época da contratação a 245 salários-mínimos.

Em termos, segundo o relatório da comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, apresentada na reunião do CD de 07.10.2025, não houve a realização das respectivas cotações junto a outras empresas, como também não houve a formalização do contrato de serviços com a referida empresa, ou seja, houve apenas uma contratação verbal, em total arrepio ao estatuto e as mais comezinhas práticas de gestão e transparência.

Ainda, segundo o referido relatório, o contrato informal de prestação de serviços de segurança, teve a duração de 06 (seis) meses, com início em 24/01/2024 e término em 27/06/2024.

Nos termos do relatório, a contratação (informal) da referida empresa, desconsiderou, ainda orientações e advertências do departamento de compliance do clube, que inseriu apontou, através de diversas "red flags" (bandeiras vermelhas), a existência de riscos em virtude na contratação da referida empresa, tais como: funcionários sem o devido registro do contrato de trabalho, capital social baixo, inscrição na Junta Comercial do Estado recente (10.11.2023), e outras observações.

Na reunião do Conselho Deliberativo de 14.10.2024, onde tais informações se tornaram públicas a Diretoria se manifestou dizendo que referente as contratações das empresas se segurança, tudo seria esclarecido, porém, não tivemos qualquer esclarecimento da gestão executiva até o presente momento.

Em reunião do CORI datada de 10.02.2025 este subscritor pediu para que fossem apresentadas as pastas de cotações de contratações, especialmente da empresa Workserv, sendo dada ciência a todos os presentes, com a concordância da diretoria (ata anexa doc. 2)

Em e-mail enviado ao Gerente Financeiro Luiz Ricardo Alves datado de 13.02.2025 (doc. 3 anexo) este subscritor requereu que fossem apresentadas as pastas, colocando-as à disposição para analisá-las, todavia, a mensagem não foi respondida, o que nos leva a crer que a sociedade Workserv, sem qualquer experiência ou relevância no mercado, foi contratada em desconformidade com o artigo 119, §2o, do estatuto social, em flagrante descumprimento de regra estatutária.

A ficha cadastral simplificada/certidão de breve relato anexo extraída da Junta Comercial do Estado de São Paulo mostram que a referida empresa foi constituída em 10.11.2023, ou seja, 75 dias antes do início da prestação de serviços (doc. 4 anexo).

No endereço constante da ficha cadastral verificamos uma casa aparentemente residencial, sem qualquer indicativo de funcionamento de empresa de segurança no local, conforme link constante do rodapé1 e foto abaixo.

1 https://www.google.com.br/maps/@-23.5371529,- 46.5844795,3a,75y,167.6h,90.45t/data=!3m7!1e1!3m5!1szHYhXAc5Bg8YOUMpXuWx3g!2e0!6shtt ps:%2F%2Fstreetviewpixels- pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3 D600%26pitch%3D- 0.45445476482390745%26panoid%3DzHYhXAc5Bg8YOUMpXuWx3g%26yaw%3D167.5950992519 214!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Também importante, além de assustador, a certidão anexa (doc.5 anexo) extraída do sítio da Polícia Federal, onde foi possível constatar que na data de 18.10.2024 a referida empresa ainda não tinha autorização de funcionamento da Polícia Federal, ou seja, não poderia prestar os serviços que prestou entre os meses de janeiro a junho/2024 ao SCCP.

Em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, verificamos que o CNPJ da empresa Workserv Segurança Privada LTDA se encontra baixado, conforme documento anexo (doc. 6 anexo).

Nesse sentido, cabe a informação de que, de acordo com o relatório da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, aparentemente foram gastos mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com empresa de segurança que exercia suas atividades à margem da legislação e que foi contratada em flagrante descumprimento de regras de boas práticas de governança e diligência e em plena desconformidade com o estatuto social do clube.

Como se não bastasse, em substituição a empresa Workserv Segurança LTDA, foi contratada a sociedade Kiara Segurança Privada LTDA.

Em busca, no site da Junta Comercial do Estado, pode ser constatado que a contratada teve sua constituição em junho de 2022, com sede na Rua Coronel Souza Reis, no 282, no bairro do Tatuapé (doc. 7 anexo).

O local onde supostamente funciona a sede da prestadora de serviços, verifica-se a existência de uma humilde casa, aparentemente residencial, sem qualquer indicativo de placas com o nome da empresa de segurança (link no rodapé)2 e foto abaixo.

Conforme se denota do relatório da comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, ata anexa (doc. 1) a contratação ocorreu na data de 27.06.2024, com contrato que terá vigência até 30.06.2026, todavia, as cotações de outras empresas do mesmo ramo contêm datas futuras, ou seja, o clube efetuou a contratação sem obediência ao disposto no art. 119, §2o do estatuto social.

A respeito do relatório da Comissão da Justiça informado na reunião do Conselho Deliberativo de 14.10.2024, foi esclarecido pelo Presidente do Conselho Deliberativo que:

2 https://www.google.com.br/maps/@-23.536563,- 46.5665204,3a,41.3y,236.5h,89.07t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQ8bmVri9znP3RBZThAmCTA! 2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels- pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900 %26h%3D600%26pitch%3D0.9349935082906455%26panoid%3DQ8bmVri9znP3RBZThA mCTA%26yaw%3D236.49970838043646!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MD MxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D





Mais uma vez o relatório explicitou que a contratação foi em desacordo com o departamento de compliance do clube, que inseriu na contratada diversas "red flags" (bandeiras vermelhas), informando a existência de riscos em virtude de não ter a contratada funcionários registrados, ter capital social baixo, inscrição na Junta Comercial do Estado recente e outras observações.