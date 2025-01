Corinthians garantiu em contrato camisa 10 para Memphis a partir de 2025

Procurado, o departamento de comunicação do clube afirmou que ainda não foi definido se a camisa 10 vai mudar de jogador. O Alvinegro estreia no Paulistão nesta quinta (16), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

A mesma cláusula do acordo não indica se há penalidade para a agremiação caso a 10 não fique com o holandês.

Quando Memphis chegou ao Corinthians, em setembro do ano passado, o número já era utilizado por Garro. No Brasileirão, o europeu ficou com a camisa 94.

Como mostrou a coluna, o contrato de imagem de Memphis determina que o clube repasse para uma empresa do jogador o equivalente a 50% das receitas obtidas com a venda de seus produtos com o número ou identificação pessoal do atacante.