Esposa de Dudu alfineta Leila, vê 'problema pessoal' e manda indiretas

No meio do ano passado, o Palmeiras havia aceitado a proposta do Cruzeiro em torno de US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões) pelo atacante, que estava acertado verbalmente com o time mineiro.

Na época, Leila chegou a confirmar a saída e cravou "fim do ciclo" do atacante, que estava voltando de uma grave lesão.

Dudu, no entanto, voltou atrás, melou o acordo e só deixou o Palmeiras no final do ano, sem compensações financeiras — o destino foi o mesmo: o Cruzeiro.

O Palmeiras comunicou a rescisão contratual com uma postagem nas redes sociais. Não houve qualquer tipo de despedida ao atleta, que permaneceu no alviverde por uma década.

O atacante, por outro lado, preparou um vídeo de 11 minutos de duração com depoimento emocionado e imagens marcantes de suas passagens pelo clube. O jogador chegou a apagar o conteúdo, mas repostou horas depois.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados: uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).