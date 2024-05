Al Sadd pagou multa, mas Palmeiras devolveu; Abel dirá que não assinou

Paulo Vinícius Coelho adiantou no De Primeira o que Abel Ferreira dirá sobre o processo do Al Sadd na Fifa, na noite de hoje (23), após o jogo do Palmeiras na Copa do Brasil.

Segundo PVC, Abel negará que assinou um pré-contato com o clube do Qatar. O colunista do UOL acrescentou que o treinador está tranquilo em relação ao assunto e tentará fazer do limão uma limonada.

PVC: Abel vai dizer que não assinou pré-contrato com o Al Sadd