Após cutucada de Leila, Casares exalta São Paulo nos EUA e cita Mundial

O presidente do São Paulo, Julio Casares, exaltou a pré-temporada do clube nos EUA horas depois de Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, dizer que excursões do tipo são para "dirigente passear na Disney". O chefe do Tricolor deu entrevista em Orlando, palco de jogos da equipe na FC Series.

O São Paulo está nos EUA a convite, assim como foi convidado o Flamengo, o Atlético-MG e o Cruzeiro. Para nós, é um motivo de muita honra, porque tem sido muito positivo, economicamente, para ativar a marca dos patrocinadores. A estrutura é espetacular Julio Casrares

O que aconteceu

Casares não citou Leila, mas detalhou os benefícios da viagem para o Tricolor em aspectos que, inclusive, fogem das quatro linhas.