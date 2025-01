Dudu diz que Leila Pereira é falsa e gosta de likes: 'Falava que me amava'

Já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa aí só fala pela imprensa porque na lata mesmo ela não fala nada, pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar na lata. Para mim ela falava era que amava e tudo mais!!! Então, parem de ficar puxando saco dessa pessoa porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso!!! #FALSAMAISQUENOTADE2REAIS

Ela gosta é de like e disso que vocês ficam postando, então não cai nessa, não E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras, ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube maravilhoso que me abriu as portas, respeito muito o Cruzeiro e não me convém ficar falando de outras coisas!!! Mas toma cuida quando for postar algo sobre ela.

Dudu, sobre Leila Pereira, nas redes sociais

Novos capítulos da treta entre Dudu e Leila

O atacante Dudu, hoje no Cruzeiro, usou um xingamento destinado à Leila Pereira ao rebater as críticas feitas pela presidente do Palmeiras, seu ex-clube. Ele afirmou ter sido mandado a sair "pelas portas dos fundos" e exaltou sua história no alviverde.

O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c* Dudu, ex-Palmeiras, no Instagram

O que Leila havia falado?