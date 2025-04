Deputado pede audiência pública e CBF está entre Ancelotti e Coronel Nunes

O atestado falava em "ataxia", em abril de 2023. A suspeita, pelo laudo, era de que Antônio Carlos Nunes de Lima tenha um quadro de hidrocefalia de pressão normal, doença que pode causar dificuldades de marcha, incontinência urinária e demência, devido ao aumento do líquido que circunda o cérebro.

Além da Câmara, cabe ao Ministério Público investigar se houve ou não houve fraude na assinatura.

Se houve, pode-se comprometer a assinatura do novo acordo, desta vez com Carlo Ancelotti. O técnico italiano pode aceitar o contrato com a CBF. Ele só será válido se for assinado pelo presidente eleito legitimamente e no exercício legal de seu mandato.