Após invasão no CT, Torcida Jovem publica nota e protesta contra jogadores e diretoria do Santos

A principal cobrança para os jogadores foi uma postura aguerrida e competitiva digna de quem veste a camisa do Santos, especialmente na Vila Belmiro, território onde a Jovem mantém seus 55 anos de apoio incondicional, e não tolerará nada diferente da vitória.

Temos um elenco muito melhor do que já vimos, sendo assim, pontuamos diretamente os jogadores sobre suas posturas individuais e coletivas, dentro de campo, e para com a massa santista nas arquibancadas, que não enxerga uma cobrança interna e uma conexão com a realidade da torcida.

Cobramos um trabalho sólido e ágil de Pedro Martins e da Diretoria do clube pela contratação de um técnico para o Santos. Deixando bem claro que respaldamos o trabalho do técnico interino e ídolo Cesar Sampaio e sua comissão, que se mostrou sóbria na realidade do clube.

O trabalho fiscalizador da Torcida Jovem tem mais de meio século, e seguirá em cima de todos os setores do Santos, até que cumpram sua responsabilidade de honrar o clube que representam.

Reiteramos que, em toda a ação de demonstração de indignação da Nação Santista, nenhum ato de violência foi perpetrado.

Convocamos a massa santista para incentivar o Santos em todas as partidas e manter-se ativa na fiscalização e na vivência do clube no dia a dia. Acima de tudo, reforçamos o nosso compromisso com o Santos, onde e como Ele estiver".