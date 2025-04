PSG enfrenta tabu contra o Arsenal e coloca 'fama' na Champions à prova

Imagem: David Davies/PA Images via Getty Images

O PSG sonha em chegar à sua segunda final de Champions e, enfim, acabar com a "piada" dos rivais por ter dinheiro e nunca ter conquistado o continente. O clube, no entanto, terá de quebrar um tabu para chegar à decisão e se apega em um fator.

Na mira do Arsenal

O PSG jamais venceu o Arsenal em jogos oficiais. São duas vitórias dos Gunners e três empates ao longo da história.

Uma das vitórias do Arsenal aconteceu nesta Champions League. As equipes se enfrentaram na fase de liga — a primeira da Champions —, e os ingleses venceram por 2 a 0, em Londres, com gols de Havertz e Saka.