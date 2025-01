Facundo evita disputa com Estêvão e diz: 'Jogo onde precisarem de mim'

O Palmeiras apresentou nesta terça-feira (14) o atacante Facundo Torres, que estava no Orlando City. Ele assinou com o clube paulista por cinco temporadas e se colocou à disposição para jogar em qualquer setor do ataque, e não apenas pela direita, onde teria a concorrência de Estêvão.

Não tenho problema em jogar em qualquer lugar do ataque. Estarei onde precisarem de mim e darei o meu melhor. Não tenho disputa com nenhum jogador. Jogo onde precisarem de mim e vou tratar de dar o meu melhor para a equipe. Facundo Torrres, camisa 17 do Palmeiras