A história não contada do presidente da Conmebol: prata, chumbo e bola

O Jornal do Brasil, edição de 25 de abril de 1973, conta que, por ocasião do lançamento de Itaipu, a comitiva de 90 integrantes do general Stroessner que estava em Brasília para firmar a construção da usina espalhou-se pelo Hotel Nacional. O nono andar ficou reservado para a cúpula da delegação: o general, o filho, primeiro-tenente Gustavo Adolfo Stroessner, a filha Graciela Stroessner e o genro do ditador, Humberto Dominguez Dibb, o tio e sócio de Alejandro Dominguez.

Nomeações para a empresa mostram essa influência. Como a de Gerardo Soria Dávalos, um secretário de Osvaldo Dominguez Dibb que chegou a chefe do gabinete paraguaio de Itaipu em 2014. Em 2022, o faz tudo dos Dominguez Dibb sofreu uma acusação de assédio moral e sexual, quando ocupava o cargo de Diretor de Responsabilidade Social na hidrelétrica. Episódio posteriormente arquivado.

"ODD": PEDIDO DE VISTO COM DADOS FALSOS AO FIM DA DITADURA STROESSNER POR MEDO DE PUNIÇÕES

Tomado por ditaduras militares desde a década de 60, sufocado pela "Operação Condor", os ventos do continente começaram a mudar de direção em meados dos anos 80.

Na Argentina, o regime militar tinha acabado em 1983. No Brasil, o último general se sustentava no poder, de onde sairia em 1985, assim como no Uruguai. No Chile, o general Pinochet iria até 1990. É nesse contexto de provável mudança no cenário político que, em 1984, o patriarca dos Dominguez pede os vistos permanentes brasileiros para toda família. Uma precaução e salvaguarda depois de décadas de relação umbilical, sanguínea e de negócios entre os Dominguez e os Stroessner, como está no próprio relatório da PF:

"Referidos paraguaios são ligados direta ou indiretamente aos detentores do poder no governo do seu País. O propósito das artimanhas por eles praticadas para obterem permanência no Brasil, visa prevenirem-se contra possível mudança política no Paraguai". As "artimanhas" citadas no processo: a criação de empresas fictícias no Brasil, com intuito de provar vínculos já existentes, viabilizando a permissão. Essas empresas se extinguiram logo após a concessão dos vistos.