Xabi Alonso está a um passo de ser técnico do Real Madrid, diz jornalista

Xabi Alonso tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2026, mas não teria problema para se desligar do clube alemão. O próprio CEO do clube alemão, Fernando Carro, disse recentemente que há um 'acordo de cavalheiros' para eventual proposta do Real Madrid.

Temos um acordo de cavalheiros. Se uma equipe que o Xabi Alonso jogou tentar contratá-lo, nós vamos sentar e conversar para ver nossas opções, mas não iremos impedir nada

Apesar do contrato, sei que no futebol as coisas sempre mudam. Ele está envolvido conosco, porém, se uma equipe tiver interesse nele e ele quiser ir, precisamos ser claros. Não é o nosso desejo, mas sabemos que a decisão tem que ser tomada rapidamente Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen

Xabi Alonso é ídolo do Real e defendeu o time de 2009 a 2014. Entre as principais conquistas como jogador do clube merengue estão a Liga dos Campeões de 2013/14 e a La Liga de 2011/12.

O ex-meio-campista chegou ao Leverkusen em 2022 e está apenas em seu primeiro trabalho à frente de um time profissional. Antes, ele passou um ano nas categorias de base do Real Madrid e depois outros três no comando da equipe B da Real Sociedad.

Xabi Alonso tem passagem de sucesso no comando do Leverkusen. Na temporada passada, ele levou a equipe aos títulos da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha, com direito à maior série invicta da história moderna do futebol europeu: 51 jogos.