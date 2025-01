Reservas do Bota vencem a 1ª no dia da reapresentação do elenco principal

Os reservas do Botafogo venceram a Portuguesa-RJ por 2 a 0 nesta terça-feira (14), conquistando sua primeira vitória na Taça Guanabara deste ano, no dia da reapresentação do elenco principal.

Os gols do jogo foram marcados por Kauê e Kayke. Com o resultado, o Botafogo conquistou seus primeiros três pontos no torneio, indo à segunda colocação na competição. Já a Portuguesa se manteve com três pontuados, na quinta colocação.

A reapresentação do elenco principal aconteceu nesta terça-feira (14) após ameaças de falta por atrasos em pagamentos. A primeira equipe do Botafogo cobrou os pagamentos das premiações do Brasileirão e Libertadores, além de 13º, FGTS e férias.