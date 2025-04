Plano de pagamento de dívida revolta credor: 'Não negociem com Corinthians'

Essa aprovação da Câmara foi encarada com revolta pelo Cuiabá, que é o maior credor entre clubes e atletas da lista — R$ 18 milhões.

Na visão do presidente do clube auriverde, Cristiano Dresch, há interesses políticos do órgão, que foi criado pela CBF para resolver conflitos financeiros.

O plano será corrigido apenas pela inflação, sem nada de juros. Já disse isso e repito, essa decisão da CNRD é um convite ao calote, pois continuará fazendo com que os clubes menores sejam sempre prejudicados.

Esperávamos que a CNRD, que é um órgão independente da CBF, agisse com neutralidade, e o que vemos é justamente o contrário.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá Imagem: Crédito: AssCom Dourado

O débito foi contraído após o clube paulista comprar 60% dos direitos econômicos de Raniele, que pertencia ao clube mato-grossense, em 2024.