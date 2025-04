Palmeiras tem hoje um elenco melhor que o do Flamengo, diz RMP

Arnaldo comentou a recusa de Tite e destacou que assumir o comando técnico do Timão neste momento da temporada não é tarefa simples.

Agora que o Tite disse não, entre Dorival e Fernando Diniz, imagino que o Corinthians volte a tentar o Dorival. Eu vejo como a única opção plausível.

Nesse momento em que a temporada já está em andamento, investir em outro técnico estrangeiro é muito arriscado, o Corinthians precisa de uma solução para ontem. O Corinthians é um gigante à deriva -- é um gigante sem comando.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou que o presidente Augusto Melo não inspira confiança no cargo. Segundo ele, até Memphis Depay está mandando no Corinthians.

Na opinião dele, o estilo de Dorival é o mais recomendado para o Timão.