Ex-Santos leva drible desconcertante e cai sentado na Kings League; veja

O drible desconcertante ocorreu com gritos de "ele é fraco" ao fundo. O gol levou a cabine da Furia ao delírio. A partida terminou com vitória do time que tem Neymar como presidente por 9 a 7 sobre a equipe do streamer Gaules.

meu amigo?



o JOGADOR PROFISSIONAL Dodô?



tá sendo HUMILHADO na Kings League. pic.twitter.com/Oc9qIkUNVc -- João Freire (@joaofrreire) April 22, 2025

Dodô disputou sua primeira partida na Kings League. Ele foi anunciado como "Wild Card" (contratação livre) do G3x na última semana.

O lateral-esquerdo está sem time profissional há dois anos, após ter sido rebaixado para a Série B com o Santos. O jogador de 33 anos foi revelado pelo Corinthians, atuou no futebol italiano e retornou ao Brasil em 2018 para atuar no Peixe. Nesses últimos anos, ele também teve passagens por Cruzeiro e Atlético-MG.