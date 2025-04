Jogos do Campeonato Italiano são adiados por causa do funeral do Papa

Após o Vaticano anunciar os detalhes do funeral do Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira, três jogos do Campeonato Italiano, que aconteceriam neste sábado, foram adiados. O anúncio foi feito por Nello Musumeci, ministro da Defesa Civil da Itália.

"Estamos em cinco dias de luto nacional, que começam hoje e irão até o dia do funeral do Papa Francisco. Campeonato Italiano? Os jogos da competição no sábado estão suspensas", afirmou o político.